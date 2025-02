A janela fechou, mas esses 7 jogadores famosos continuam desempregados

PAUL POGBA

Meia, 31 anos, francês

O campeão da Copa do Mundo-2018 não joga desde setembro de 2023 em virtude de uma suspensão por doping e tem mais um mês de pena para cumprir antes de ter condições legais de retornar aos gramados. Como teve o contrato rescindido com a Juventus, o francês está livre para assinar com o time que bem quiser. Pogba já foi procurado pelo Corinthians e viu seu nome começar a ser especulado o Santos depois da contratação de Neymar. Mas a vinda para o Brasil não é a única opção para o francês. Lá na Europa, são fortes os rumores de que o Olympique de Marselha possa investir na sua chegada.

LAYVIN KURZAWA

Lateral esquerdo, 32 anos, francês

Imagem: Franck Fife/AFP

Ex-companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, foi "descoberto" pelo torcedor brasileiro depois de utilizar as redes sociais para se oferecer ao Corinthians, no fim do ano passado. Devido a problemas físicos e desinteresse do clube francês no seu futebol, Kurzawa disputou apenas oito partidas oficiais na soma das últimas três temporadas. E, em 2023/24, seu último ano sob contrato, foi aproveitado pelo PSG em míseros oito minutos de um só jogo. Como o Corinthians não deu muito moral para ele, o francês agora negocia com o Boavista, de Portugal.

CHRISTOPH KRAMER

Volante, 33 anos, alemão