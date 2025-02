R$ 13,8 bi: City e Brasil fazem janela de janeiro detonar recorde histórico

No entanto, ainda há alguns países em que a janela de transferências segue a todo vapor. No Brasil, por exemplo, as negociações (tanto internacionais quanto locais) estão liberadas até o fim do mês.

Rússia (20 de fevereiro), Ucrânia (11 de março) e Japão (26 de março) são outros mercados acostumados a contratar jogadores brasileiros que continuam com seus períodos de inscrição de reforços na ativa.

Os reforços mais caros da janela

1 - Jhon Durán (A, COL, Al-Nassr): 77 milhões de euros

2 - Omar Marmoush (A, EGI, Manchester City): 75 milhões de euros

3 - Khvicha Kvaratskhelia (MA, GEO, PSG): 75 milhões de euros

4 - Nico González (M, ESP, Manchester City): 60 milhões de euros

5 - Galeno (M, BRA, Al-Ahli): 50 milhões de euros

Xavi Simons (MA, HOL, RB Leipzig): 50 milhões de euros

7 - Abdukodir Khusanov (Z, UZB, Manchester City): 40 milhões de euros

8 - Vitor Reis (Z, BRA, Manchester City): 37 milhões de euros

9 - Luiz Henrique (A, BRA, Zenit São Petersburgo): 33 milhões de euros

10 - Santiago Giménez (A, MEX, Milan): 32 milhões de euros

TOTAL: 2,3 bilhões de euros

Os brasileiros mais caros da janela

1 - Galeno (M, Al-Ahli): 50 milhões de euros

2 - Vitor Reis (Z, Manchester City): 37 milhões de euros

3 - Luiz Henrique (A, Zenit São Petersburgo): 33 milhões de euros

4 - Claudinho (MA, Al-Sadd): 20 milhões de euros

5 - Paulinho (A, Palmeiras): 18 milhões de euros

6 - Artur (MA, Botafogo): 10 milhões de euros

Diego Carlos (Z, Fenerbahce): 10 milhões de euros

8 - Kaio César (MA, Al-Hilal): 9 milhões de euros

William Gomes (MA, Porto): 9 milhões de euros

10 - Júnior Santos (A, Atlético-MG): 7,6 milhões de euros