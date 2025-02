À sombra do Brasil, Argentina quebra recorde e tem maior janela da história

Pela primeira vez na história, os clubes da primeira divisão argentina investiram mais de 100 milhões de euros (R$ 600,6 milhões) em novos jogadores em uma única janela de transferências.

Precisando recuperar terreno dentro do futebol sul-americano, que tem sido dominado pelo Brasil nos últimos anos, e empolgados com a expressiva redução na taxa de inflação do país, as equipes da terra de Lionel Messi gastaram 110,3 milhões de euros (R$ 662,5 milhões) para reforçar seus elencos para o início da temporada 2025.

De acordo com o "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola, houve um crescimento de 17,2% no valor investido na comparação com o mesmo período do ano passado.