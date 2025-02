Libertadores começa hoje; saiba quando e contra quem seu time estreia

E os brasileiros?

Bahia e Corinthians serão os representantes brasileiros na fase preliminar do torneio continental. Eles entram direto na segunda rodada e, portanto, fazem suas estreias daqui a duas semanas.

Classificação e jogos Libertadores

A equipe do Grupo City será a primeira a pisar em campo. Ela enfrenta o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, em 18 de fevereiro, uma terça-feira. No dia seguinte, os paulistas visitam a venezuelana Universidad Central, de Caracas.

Os outros seis times brasileiros classificados para esta Libertadores não terão de passar pelas preliminares e estrearão junto com a fase de grupos, programada para começar em 1º de abril.

No sorteio dos grupos, marcado para 19 de março, logo após o fim dos confrontos da fase preliminar, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo serão cabeças de chave, o Internacional estará no pote 2 e o Fortaleza, no 3. Bahia e Corinthians, caso se classifiquem, ficarão no último pote.

Recorde de títulos

A Libertadores-2025 pode entrar para a história como a edição em que o Brasil, enfim, alcançou o recorde de títulos da Argentina na competição interclubes mais importante do continente.