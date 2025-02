Ex-Santos engata 2025 de ouro e com mais gols que Mbappé, Kane e Haaland

Só neste ano, o ex-Santos já descolou um hat-trick (três gols em um só jogo, contra o Al-Fateh) e marcou duas vezes em outras duas partidas (frente a Al-Orobah e Al-Okhdood). A última vez que o brasileiro saiu de campo sem mexer no placar foi lá no dia 26 de novembro, mais de dois meses atrás.

Aproveitando a oportunidade

O curioso é que, antes dessa sequência atual de oito partidas consecutivas marcando, Marcos Leonardo nem vinha brilhando tanto assim em sua temporada de estreia no futebol da Arábia Saudita.

Contratado do Benfica no começo da temporada por 40 milhões de euros (quase R$ 240 milhões), o atacante foi titular do Al-Hilal desde a estreia, mas só fez seis gols nos primeiros 14 jogos pelo novo.

A virada de chave no futebol do atacante de 21 anos tem a ver com uma mudança de posição. O camisa 11, que vinha sendo escalado por Jorge Jesus para jogar logo atrás do centroavante, herdou o posto de homem de referência do sistema ofensivo depois da lesão muscular sofria pelo tradicional dono da vaga, o sérvio Aleksandar Mitrovic.

Artilheiro do mundo? Quase

É difícil encontrar alguém no primeiro escalão do futebol mundial com mais gols que Marcos Leonardo neste comecinho de ano.