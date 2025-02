Sem Neymar, Brasil sai do top 10 dos maiores salários; CR7 ainda lidera

A saída de Neymar do Al-Hilal para jogar novamente no Santos deixou o Brasil sem nenhum representante no top 10 dos maiores salários do futebol mundial.

Enquanto vestia as cores do clube da Arábia Saudita, o camisa 10 faturava 100 milhões de euros (R$ 607,8 milhões) por temporada e era dono do segundo maior contracheque da modalidade.

No Santos, os rendimentos do meia-atacante serão absurdamente menores. Ele terá direito a um salário fixo de R$ 1 milhão por mês e mais 90% de tudo que faturar com seus direitos de imagem.