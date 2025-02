Hazard, Pogba, Götze: o que aconteceu com outros astros da geração Neymar?

O holandês foi praticamente uma unanimidade no posto de melhor zagueiro do mundo durante um bom tempo e só ficou atrás de Messi na eleição do "The Best" de 2019. Seis anos se passaram desde então, e Van Dijk continua sendo admirado, ainda que em proporção menor do que no seu auge. Assim como Salah, o defensor tem ajudado o Liverpool a se firmar como o melhor time da Europa nesta temporada. E, tal qual o atacante egípcio, só tem mais um semestre de contrato com o clube inglês.

MARIO GÖTZE

Alemão, 32 anos

Meia-atacante, Eintracht Frankfurt (ALE)

Imagem: Dylan Martinez/Reuters

Götze tinha só 22 anos quando saiu do banco de reservas para decidir uma final de Copa e dar o tetracampeonato mundial para a Alemanha. O gol marcado do título do Brasil-2014 parecia ser o prenúncio de uma carreira brilhante para o talentoso garoto. Só que não. Portador de miopatia metabólica, uma doença que enfraquece os músculos do corpo e aumenta a propensão a lesões, o meia-atacante não conseguiu emplacar no Bayern de Munique e teve um retorno pouco produtivo ao Borussia Dortmund. Hoje, é titular do Eintracht Frankfurt, um dos melhores times do futebol alemão, mas está longe do mesmo hype de uma década atrás.