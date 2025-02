Raphinha pode dar prejuízo de R$ 145 mi ao Barcelona se for melhor do mundo

Na avaliação do "Sofascore", plataforma de inteligência artificial mede o desempenho dos atletas a partir das estatísticas produzidas por eles em campo, o brasileiro já está no top 5 dos grandes nomes da temporada europeia, com nota 7,98.

E o camisa 11 tem brilhado em jogos grandes, justamente aqueles que costumam ter um "peso maior" nas eleições de melhor do mundo. Ele já descolou um hat-trick (três gols no mesma partida) contra o Bayern de Munique e destruiu o Real Madrid na Supercopa da Espanha (duas bolas nas redes e uma assistência).

A temporada culé

Muito por conta de Raphinha, o Barcelona terminou a fase de liga da Champions com a segunda melhor campanha (19 pontos conquistados em 24 possíveis) e se livrou de precisar jogar a primeira rodada dos mata-matas decisivos.

O time catalão irá direto para as oitavas de final e terá Brest, Paris Saint-Germain, Monaco ou Benfica, todos participantes da repescagem, como primeiro adversário nos playoffs.

Já no Espanhol, a situação culé é bem pior. Os catalães chegaram a ficar quatro rodadas consecutivas sem vencer entre dezembro e janeiro e caíram para a terceira posição. Com 42 pontos, já estão sete atrás do líder, Real Madrid.