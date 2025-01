O que o City precisa fazer para evitar eliminação precoce na Champions?

O que o City precisa fazer?

Como está dois pontos atrás do Stuttgart, atual ocupante do 24º posto, o City não tem como se classificar se não sair vitorioso do confronto contra o Brugge, em casa, a partir das 17h (de Brasília).

Classificação e jogos Liga dos Campeões

E a vitória só dá aos ingleses a certeza de uma vaga na fase final do torneio continental porque com esse resultado ele ultrapassaria o próprio Brugge no saldo de gols (no momento, 3 contra -2 para os citizens).

Mas uma coisa é certa: mesmo que volte a vencer depois de quatro tropeços consecutivos na Champions e continue vivo na corrida pela "Orelhuda", o City precisará encarar uma rodada extra de mata-matas, a repescagem.

O badalado elenco de Erling Haaland, Phil Foden, Kevin de Bruyne e cia. já não tem mais como alcançar a oitava posição, a última que dá direito a uma vaga direta nas oitavas de final. Os times que encerrarem a etapa classificatória entre o nono e o 24º lugar participarão desse playoff complementar para tentarem se unir aos melhores da temporada.

Quem já está classificado?

Até o momento, somente Liverpool (único time com 100% de aproveitamento) e Barcelona já estão assegurados nas oitavas.