Como o City mergulhou na crise e virou 'pior time da Inglaterra' em 40 dias

O titular da seleção brasileira já foi barrado por Guardiola no clássico contra o Liverpool, no último fim de semana, e é um dos nomes mais cotados para serem negociados na próxima janela de transferências ou, no mais tardar, em julho.

De acordo com o "The Athletic", braço esportivo do jornal "The New York Times", a reformulação do City para tentar voltar aos eixos pode incluir também o capitão Kyle Walker, De Bruyne e o camisa 10 Jack Grealish.

Chegou o dia?

O City terá hoje mais uma oportunidade para encerrar a maior crise da sua história recente.

A partida contra o Nottingham Forest, em casa, é um confronto direto pela quinta colocação da Premier League, posição que ainda pertence aos atuais campeões, mas que é almejada pelo adversário, sexto.

E também uma chance para o time de Guardiola não perder ainda mais contato com o Liverpool, líder da competição. A diferença acumulada nas 13 primeiras rodadas da temporada já é de 11 pontos.