Libertadores: finalistas custaram R$ 675 mi; saiba quanto cada time gastou

Outros pagamentos, como bônus por metas atingidas, salários e premiações por assinatura de contrato (as famosas luvas), não foram consideradas pelo estudo.

Quem gastou mais?

Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores pela primeira vez na história, o Botafogo gastou consideravelmente mais que o rival de hoje: 68,4 milhões de euros (R$ 434,6 milhões), contra 37,5 milhões de euros (R$ 238,2 milhões).

A equipe carioca vive um boom financeiro desde que sua SAF foi comparada pelo grupo liderado pelo magnata norte-americano John Textor e foi quem mais investiu em reforços no Brasil em 2024.

É verdade que, em alguns desses negócios, o Botafogo foi utilizado como uma espécie de ponte visando uma futura transferência para outro clube administrado pelo mesmo grupo. O argentino Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique, as duas contratações mais caras da história do time alvinegro, já desembarcaram no Rio estando prometidos para o Lyon.

E em Minas?

Ao contrário do Botafogo, o Atlético-MG já foi mais ousado nos investimentos do que agora. As quatro contratações mais caras da sua história (Guilherme, André, Diego Tardelli e Yimmi Chará) datam da década passada e já não fazem mais parte do elenco.