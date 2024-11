Quem é o ex-Barcelona que pode ser 1º reforço do Palmeiras para 2025?

O atual bicampeão brasileiro ainda não chegou a apresentar uma proposta por Ramos Mingo. No entanto, estima-se que seja necessário algo em torno de 5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões) para contratar o jogador.

Quem é Ramos Mingo?

O alvo do Palmeiras foi formado nas categorias de base do Boca Juniors, mas se transferiu para a Espanha antes mesmo de ir a campo pela primeira vez como profissional.

Ramos Mingo foi jogador do Barcelona entre fevereiro de 2020 e julho de 2022. Ele só jogou pelo time B do clube (foi companheiro dos hoje titulares Iñaki Peña e Alejandro Balde), mas chegou a ser relacionado para o banco em três rodadas do Campeonato Espanhol.

Sem perspectivas de subir de vez para o elenco principal, o argentino acabou liberado para jogar no Eupen, da Bélgica. Seis meses depois, retornou à América do Sul para atuar, primeiro por empréstimo, no Defensa y Justicia.

De volta para casa, Ramos Mingo viu seu futebol decolar. No primeiro semestre, ainda passou mais tempo no banco de reservas do que em campo. Mas, a partir de julho de 2023, não saiu mais do time.