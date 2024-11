Quase quarentão, CR7 enfrenta seca e vê empacar projeto do milésimo gol

Polêmica com Pelé

No começo da semana, ao falar sobre a expectativa pelo milésimo gol, Ronaldo provocou polêmica ao falar que é ele, e não Pelé, o maior artilheiro da história do futebol.

"Vou ser sincero... O culpado disso fui eu. Na vida, no futebol, a nível pessoal, eu encaro agora a minha vida a viver o momento, e acho que isso é o mais importante. Não temos que pensar a longo prazo, já não consigo pensar a longo prazo. Se vier o mil, bom, senão, também ninguém marcou mais gols do que eu", disse o atacante, durante evento na federação portuguesa.

O português realmente já ultrapassou o Rei do Futebol no número de gols anotados em jogos oficiais (767). No entanto, quando incluídos amistosos e outras partidas não-oficiais, a marca do brasileiro é de 1.282 bolas nas redes.

Respiro na seleção

Se a fase de Ronaldo no Al-Nassr não é das melhores (o camisa 7 chegou a ser severamente criticado após isolar um pênalti que custou a eliminação do seu time na Copa do Rei Saudita), a seleção pode servir como um respiro.