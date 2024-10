Champions: estreante, time sensação já faliu e é proibido de jogar em casa

O time sensação deste começo de temporada da Liga dos Campeões da Europa não tem nem estádio capaz de cumprir as exigências do torneio interclubes mais badalado e elitista do futebol mundial.

Por isso, os torcedores que quiserem acompanhar o estreante Brest na partida contra o Bayer Leverkusen, nesta tarde, precisarão encarar uma viagem de cerca de uma hora e meia até Guingamp.

Mas os 113 quilômetros que separam as duas cidades no noroeste da França certamente não serão problema para uma torcida que não imaginava ser possível ver seu time disputar a Champions... e, muito menos, passar com 100% de aproveitamento pelas duas primeiras rodadas da competição.