Depay pagou fiança para tirar Daniel Alves da prisão: verdade ou lenda?

A participação de Depay

Daniel Alves foi condenado em primeira instância a quatro anos e seis meses de prisão por estupro em uma casa noturna de Barcelona.

O ex-jogador da seleção, no entanto, obteve o direito de ficar em liberdade provisória até todos os recursos serem analisados e uma sentença definitiva ser proferida mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões), o que foi feito em março.

Segundo o jornal catalão "La Vanguardia", os responsáveis por levantar o dinheiro para tirar o brasileiro da prisão foram um grupo de amigos do atleta, que incluía um jogador de futebol ainda em atividade.

O canal mexicano TUDN reforçou a informação e cravou que Depay, com quem Daniel Alves jogou no Barcelona na temporada 2021/22, havia sido o patrocinador do pagamento da fiança.

No dia seguinte à publicação, um dos empresários do holandês, Sébastien Ledure, classificou a história como "fake news" e negou qualquer envolvimento do seu cliente no processo de soltura do brasileiro.