Capitão da seleção começa temporada no banco e vira problema para Dorival

Imagem: Matteo Bottanelli/NurPhoto via Getty Images

Escolhido por Dorival Júnior para usar a braçadeira de capitão da seleção brasileira, o lateral direito e zagueiro Danilo perdeu espaço na Juventus e tem acompanhado o início do Campeonato Italiano sentado no banco de reservas.

Titular absoluto da equipe bianconera há quatro temporadas e meia, o veterano de 33 anos não foi escalado de início em nenhuma das duas primeiras rodadas da atual edição do Calcio.

Danilo nem sequer foi aproveitado na vitória sobre o Como, na semana passada, que abriu os trabalhos do seu time em 2024/25. Já no triunfo sobre o Hellas Verona, domingo, só foi a campo quando o jogo já estava resolvido, aos 40 minutos do segundo tempo.