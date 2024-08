Começo da temporada mostra Endrick como último reserva do ataque do Real

Desde a contratação de Kylian Mbappé, o treinador italiano vinha sendo questionado se colocaria o francês no lugar de um dos três atacantes que escalava na temporada passada (Jude Bellingham, Rodrygo e Vinícius Jr.) ou se daria um jeito de encaixá-los todos juntos.

Para tornar possível essa formação, Ancelotti recuou Bellingham para se alternar entre os postos de terceiro homem de meio-campo e camisa 10. Com isso, o Real migrou do 4-3-1-2 utilizado em 2023/24 para um 4-2-3-1, com Mbappé de centroavante e os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo nas pontas.

Quando Endrick vai estrear?

A próxima oportunidade para Endrick sair do banco e disputar sua primeira partida oficial com a camisa do Real será neste domingo, contra o Valladolid, no Santiago Bernabéu, novamente pela La Liga.

Contratado por 47,5 milhões de euros (R$ 284,5 milhões), o brasileiro participou de dois dos três amistosos da pré-temporada merengue (contra Milan e Barcelona) e não conseguiu balançar as redes.

O camisa 16 do gigante espanhol já está há um bom tempinho sem marcar. Seu último gol foi marcado no amistoso da seleção brasileira contra o México, antes da Copa América, no dia 8 de junho. Desde então, ele jogou sete partidas e passou todas elas em branco.