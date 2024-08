Como os EUA ajudaram o Brasil a voltar a ser grande no futebol feminino

Experiência norte-americana

O Campeonato Brasileiro, casa de dez jogadoras, é a única liga com maior participação no elenco canarinho de Paris-2024 que a National Women's Soccer League, a versão feminina da MLS.

Curiosamente, o Brasil mais norte-americano de todos os tempos acontece justamente em um momento que a liga dos EUA já não reina mais sozinha lá no topo do futebol para mulheres.

Nos últimos anos, a NWSL tem cada vez mais divido as atenções (e também as grandes jogadoras) com os campeonatos nacionais europeus já formam a elite no masculino, como o Inglês, o Espanhol e o Francês.

Reflexo disso é que a própria seleção norte-americana conta com jogadoras que atuam na Europa. A camisa 10 Lindsay Horan defende o Lyon, a defensora Emily Fox atua no Arsenal e a meia Korbin Albert faz parte do grupo do PSG.

Brasileira de New Jersey

O elenco comandado por Arthur Elias conta até mesmo com uma jogadora que poderia vestir a camisa norte-americana na decisão de sábado.