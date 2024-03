Dia de Champions: City repete arrancada e sonha com outra 'tríplice coroa'

A última vez que o Real se despediu do torneio continental pelas mãos de um alemão foi nas semifinais da temporada 2012/13, quando levou 4 a 3 do Dortmund no placar agregado das duas partidas.

Nesta edição da Champions, os comandados de Carlo Ancelotti já deram uma bela encaminhada na classificação para as quartas (e na manutenção do tabu) ao baterem o clube da Red Bull por 1 a 0 em Leipzig, no jogo de ida do confronto.

Oitavas de final (jogos de volta)

Ontem - Bayern de Munique 3 x 0 Lazio, na Alemanha (0 a 1, na ida)

Ontem - Real Sociedad 1 x 2 PSG, na Espanha (0 a 2, na ida)

Hoje, às 17h - Real Madrid x RB Leipzig, na Espanha (1 a 0, na ida)

Hoje, às 17h - Manchester City x Copenhague, na Inglaterra (3 a 1, na ida)

12/03 - Arsenal x Porto, na Inglaterra (0 a 1, na ida)

12/03 - Barcelona x Napoli, na Espanha (1 a 1, na ida)

13/03 - Borussia Dortmund x PSV Eindhoven, na Alemanha (1 a 1, na ida)

13/03 - Atlético de Madri x Inter de Milão, na Espanha (0 a 1, na ida)