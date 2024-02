Por que quase ninguém em Portugal conhece o técnico luso do Corinthians?

Filho do pai

Por conta do pai famoso, o novo técnico do Corinthians ingressou bem cedo nas categorias de base do Benfica (oito anos) e por lá ficou durante todo o seu período de formação como jogador.

Só que António Oliveira jamais conseguiu jogar no time principal dos Encarnados e defendeu apenas a equipe B do clube. Aliás, durante toda a carreira, que incluiu também passagens por Braga B, Santa Clara, Casa Pia, Oriental e Fabril do Barreiro, o então zagueiro não disputou sequer uma partida da primeira divisão lusa.

Formado em educação física, ele se aposentou dos gramados aos 29 anos e passou a trabalhar como auxiliar do pai no futebol iraniano. Depois, foi para Eslovênia e Kuwait. Ele chegou ao Brasil em 2020, para ser assistente de Jesualdo Ferreira no Santos e aqui se firmou como técnico principal (Athletico-PR, Cuiabá e Coritiba).

Sua experiência como treinador em Portugal limita-se aos cinco meses e 18 jogos em que dirigiu o Benfica B no primeiro semestre de 2022.

Pai do filho

Muito mais conhecido em Portugal que o filho, Toni passou 13 temporadas defendendo o Benfica, seis delas como capitão. Entre 1968 e 1981, ele disputou 395 partidas com a tradicional camisa vermelha e conquistou 12 títulos (oito do campeonato nacional).