Dedada no ânus de argentino vira caso de polícia no futebol espanhol

Uma dedada no ânus do atacante argentino Lucas Ocampos, do Sevilla, sofrida durante a partida contra o Rayo Vallecano, segunda-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, transformou-se em caso de polícia.

A La Liga, entidade que administra a primeira divisão do país vencedor da Copa do Mundo-2010, já anunciou que apresentará uma denúncia à Promotoria contra um torcedor do Rayo por conta da agressão.

O lance em questão aconteceu durante uma cobrança de lateral, quando Ocampos precisou se aproximar das últimas fileiras da arquibancada do estádio de Vallecas. Um torcedor da equipe da casa aproveitou que o adversário estava de costas para ele e tocou com o dedo no meio das suas nádegas.