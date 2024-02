Janela de janeiro tem brasileiro como reforço mais caro e encolhe quase 20%

Encerrada ontem nos mais ricos e ativos mercados compradores de jogadores de futebol do planeta, a janela de transferências de meio da temporada 2023/24 registrou uma queda 18,75% no dinheiro movimentado pelos negócios.

No total, as compras de direitos econômicos e as indenizações por empréstimos de atletas neste começo de ano geraram 1,3 bilhão de euros (R$ 7 bilhões). No mesmo período de 2023, o Mercado da Bola alcançou a marca de 1,6 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões).

A maior janela de janeiro de todos os tempos continua sendo a de 2017, quando Philippe Coutinho se mudou para o Barcelona e o Liverpool contratou Virgil van Dijk. Na ocasião, as transações chegaram à casa de 1,7 bilhão de euros (R$ 9,1 bilhões).