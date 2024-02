A janela fechou, mas esses 7 jogadores famosos continuam desempregados

Imagem: Divulgação

Artilheiro da MLS em 2018 e eleito em três oportunidades para a seleção da temporada da liga norte-americana, o venezuelano perdeu espaço no Inter Miami depois da reestruturação do time provocada por Messi. Frequentando muito mais o banco do que está acostumado, Martínez preferiu buscar uma nova opção para continuar sendo relevante. O Internacional chegou a ser apontado como candidato a contratá-lo.

MAMADOU SAKHO

Zagueiro, 33 anos, francês

O zagueiro revelado pelo Paris Saint-Germain e que passou quatro temporadas no Liverpool teve seu contrato rescindido com o Montpellier, em novembro, depois de agarrar o pescoço do seu técnico durante um treinamento do clube. Nas últimas semanas, viu seu nome "bombar" aqui no Brasil por conta de um surpreendente interesse do Amazonas, que disputa a Série B, em contratá-lo.

PHIL JONES

Zagueiro, 31 anos, inglês