Menos cartões e dribles: como Vini Jr. virou um jogador mais 'comportado'

Segundo o "WhoScored?", plataforma que apresenta as estatísticas dos principais campeonatos de futebol do mundo, a frequência de dribles completados pelo jogador do Real caiu mais de 10% nesta temporada: de 3,4 por partida para 3 por jogo.

Parte dessa mudança pode estar ligada à alteração no posicionamento de Vini. Até 2022/23, o brasileiro era utilizado como ponta esquerda no 4-3-3 idealizado por Ancelotti. Agora, como o clube espanhol joga com apenas dois atacantes, o camisa 7 tem a obrigação de rodar mais pela faixa ofensiva do campo e acaba atuando um pouco mais centralizado.

Vale a liderança

A partida contra o Getafe, fora de casa, vale muito para o Real. Caso conquiste pelo menos um empate no compromisso marcado para as 17h (de Brasília), o time de Vinícius Júnior recuperará a liderança do Espanhol.

No momento, os merengues estão um ponto atrás do Girona (55 a 54). No entanto, possuem a vantagem de terem disputado um jogo a menos que o clube catalão, uma das maiores surpresas da temporada na Europa.

O aguardado confronto direto entre o líder e o vice-líder da La Liga já está chegando. Os dois principais candidatos ao título se enfrentarão no dia 10 de fevereiro, no Santiago Bernabéu. Antes, neste fim de semana, o Real encara o dérbi com o Atlético de Madri, e o Girona, a Real Sociedad.