Gramado artificial tem campanha contra na Europa e foi proibido na Holanda

Na Liga dos Campeões da Uefa, a situação é diferente. Clubes do norte e do leste do Velho Continente sofrem com invernos especialmente rigorosos e, por conta disso, aderem à grama artificial. O suíço Young Boys, que caiu no mesmo grupo do Manchester City nesta temporada, é um dos times que têm o "tapetinho" em seu estádio.

Mas, segundo reportagem publicada em outubro passado pelo Diário Olé, até mesmo os países mais frios da Europa podem em breve abandonar os gramados sintéticos, já que a União Europeia estaria analisando o banimento desse tipo de piso por conta de danos ambientais -aumento da presença de micropartículas de plástico no ar que respiramos.

E no Brasil?

O futebol brasileiro não tem nenhum tipo de regulamentação específica que iniba o uso da grama artificial. Ao contrário de várias ligas europeias, a CBF utiliza as mesmas determinações das confederações das quais é filiada, ou seja, Fifa e Conmebol.

Três estádios utilizados na primeira divisão nacional (Allianz Parque, do Palmeiras, Nilton Santos, do Botafogo, e Ligga Arena, do Athletico-PR) contam com pisos artificiais.

Para poder ser utilizado por aqui, basta que o gramado obtenha uma certificação específica da Fifa para pisos de material sintético. A licença precisa ser renovada anualmente para que a arena possa receber partidas oficiais.