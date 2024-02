Craque do Espanhol 'fugiu' da guerra e custou menos que Flaco López

Ou seja, o camisa 9 que virou um pesadelo para os planos do Real Madrid de conquistar mais um título nacional custou menos do que o valor desembolsado pelo Palmeiras para ter o argentino Flaco López (9,5 milhões de euros, ou R$ 50,9 milhões), que nunca se firmou como titular aqui no Brasil.

Moldávia e guerra moldaram artilheiro

Apesar de ter estreado como profissional com apenas 17 anos e de já ter tido um papel importante em sua primeira temporada no futebol dos adultos (marcou sete gols na campanha do acesso do Cherkaskyi Dnipro para a primeira divisão), Dovbyk não foi sempre tratado como um jogador especial.

Em 2016, logo depois de ter sido contratado pelo Dnipro, o centroavante foi emprestado para o modestíssimo futebol da Moldávia. Ele também chegou a jogar na Dinamarca antes de conseguir "explodir".

A consagração de Dovbyk só começou a ser construída duas temporadas atrás. Em 2021/22, novamente no Dnipro, o atacante foi o artilheiro do Ucraniano. Na edição seguinte do torneio, repetiu a dose.

Com o futebol ucraniano fortemente prejudicado pela guerra contra a Rússia, restou ao centroavante o caminho de deixar seu país para continuar evoluindo na carreira. Então, surgiu o interesse do Girona e o resto é história... que ainda está sendo escrita.