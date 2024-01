Imagem: Fadi El Assaad - FIFA/FIFA via Getty Images

Com vínculo só até junho, o ex-volante do Atlético-MG já pode negociar e até assinar um pré-contrato com o clube que irá defender quando for embora do Tigres. Rafael Carioca passou seis anos e meio no futebol mexicano, ganhou uma Liga dos Campeões da Concacaf e até chegou a disputar um Mundial de Clubes. Livre para jogar onde bem quiser no segundo semestre, o brasileiro já iniciou as conversas para retornar ao seu país-natal. O Fluminense, que adora um jogador veterano, é um dos times mais cotados para contratá-lo.

PEDRO RAUL

Atacante, 27 anos, Toluca (MEX)

Imagem: Reprodução/Instagram do Pedro Raul

Um dos nomes mais comentados da atual janela de transferências no Brasil, o ex-centroavante de Goiás e Vasco já foi apontado como candidato a reforçar o São Paulo e agora está na mira do Corinthians. Caso realmente volte ao Brasil, Pedro Raul terá passado pouco tempo no México. Ele foi contratado pelo Toluca em julho, disputou apenas 15 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, marcou apenas dois gols e já iniciou a campanha para ser recontratado por um algum clube do seu país.

LINCOLN

Meia-atacante, 25 anos, Fenerbahce (TUR)