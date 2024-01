Mas por que Messi venceu?

É difícil encontrar uma justificativa para a vitória de Messi sobre Erling Haaland (segundo colocado), Kylian Mbappé (terceiro) e todos os outros jogadores do planeta no The Best que não seja o título mundial conquistado pela Argentina na Copa-2022.

O problema é que, de acordo com o regulamento da competição, tudo que aconteceu no Mundial do Qatar deveria ser desconsiderado pelos eleitores do pleito da Fifa.

Diferente do que fez a Bola de Ouro, prêmio organizado pela "France Football" e que também premiou Messi em sua edição mais recente, a eleição da Fifa resolveu que a Copa-2022 deveria ser agraciada na eleição do ano passado, não na atual.

Aparentemente, o colégio eleitoral, composto por capitães e técnicos das seleções, além de jornalistas e torcedores do mundo inteiro, não entendeu tão bem assim esse critério. O resultado é que acabaram premiando Messi duas vezes (em 2023 e 2024) pelo mesmo grupo de jogos, os do Mundial.

Messi ano a ano (gols + assistências)

2022/23 (2ª metade): 1 gol produzido por jogo

2022/23 (1ª metade): 1,57 gol produzido por jogo

2021/22: 1,27 gol produzido por jogo

2020/21: 1,09 gol produzido por jogo

2019/20: 1,17 gol produzido por jogo

2018/19: 1,17 gol produzido por jogo

2017/18: 1,43 gol produzido por jogo

2016/17: 1,09 gol produzido por jogo

2015/16: 1,45 gol produzido por jogo

2014/15: 1,28 gol produzido por jogo

2013/14: 1,23 gol produzido por jogo

2012/13: 1,32 gol produzido por jogo

2011/12: 1,64 gol produzido por jogo

2010/11: 1,37 gol produzido por jogo

2009/10: 1,20 gol produzido por jogo

2008/09: 0,95 gol produzido por jogo