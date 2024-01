Os 10 brasileiros mais caros

1 - Vitor Roque (A, Barcelona): 40 milhões de euros

2 - Lucas Beraldo (Z, Paris Saint-Germain): 20 milhões de euros

3 - Marcos Leonardo (A, Benfica): 18 milhões de euros

4 - Artur (MA, Zenit São Petersburgo): 15 milhões de euros

5 - Pedro (MA, Zenit São Petersburgo): 9 milhões de euros

6 - João Victor (Z, Vasco): 6 milhões de euros

7 - Gustavo Scarpa (M, Atlético-MG): 5 milhões de euros

Nino (Z, Zenit São Petersburgo): 5 milhões de euros

9 - Bruno Rodrigues (A, Palmeiras): 4,7 milhões de euros

10 - Jean Lucas (M, Bahia): 4,5 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt

Janela de transferências

A janela de transferências está aberta nos seis maiores mercados consumidores do planeta. Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França permitirão o registro de novos jogadores até 1º de fevereiro. Já na Arábia Saudita, as transações precisam ser encerradas no máximo dois dias antes (30 de janeiro).

Para este ano, a CBF resolveu encurtar o período de inscrição de atletas no primeiro semestre, que tradicionalmente ia até o começo do Brasileirão. Por aqui, a janela abriu no último dia 11 e será fechada em 7 de março.