Com o fim da legislação, o valor anual pago em impostos por clubes como Milan e Roma deve saltar da casa dos 60 milhões de euros (R$ 322,9 milhões) para quase 90 milhões de euros (R$ 484,5 milhões).

O custo de jogadores estrangeiros que ganham 6 milhões de euros (R$ 32,3 milhões) por temporada, valor do salário dos atacantes Lautaro Martínez e Marcus Thuram, ambos da Inter, subirá de 7,9 milhões de euros (R$ 42,5 milhões) para 11,1 milhões de euros (R$ 59,2 milhões).

Corrida pelo scudetto

Depois do fim do jejum de três décadas do Napoli na temporada passada, desta vez a briga pelo título italiano parece estar mesmo restrita aos clubes mais tradicionais do país.

Os integrantes do "trio de ferro" que historicamente manda no Calcio ocupam justamente as três primeiras colocações da Série A. Após a disputa de 18 das 38 rodadas previstas, a Inter de Milão soma 45 pontos e lidera a classificação. Sua oponente mais próxima é a Juventus, que tem 43. E o Milan está um pouco mais distante, com 36.

A Inter joga primeiro no próximo fim de semana, que marca o encerramento do primeiro turno. No sábado, recebe o Hellas Verona. Já no dia seguinte, Juventus e Milan visitam Salernitana e Empoli, respectivamente.