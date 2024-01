ÁNGEL DI MARIA

Meia, 35 anos

Argentino, Benfica (POR)

Imagem: Leonardo Fernandez/Getty Images

Campeão mundial com a seleção argentina no Qatar-2022, o argentino vem tendo um desempenho bem interessante no seu primeiro ano como jogador do Benfica e já marcou nove gols em 2023/24. Como ainda tem se mostrado bem útil no primeiro escalão da Europa, não é difícil imaginar que Di María acabe permanecendo em Portugal na próxima temporada. Mesmo assim, Grêmio e Rosario Central, clube formador do jogador, têm se movimentado para tentar atrai-lo de volta à América do Sul.

ALEXIS SÁNCHEZ

Atacante, 35 anos

Chileno, Inter de Milão (ITA)

Imagem: Pool/Getty Images

Um dos maiores nomes da história do futebol chileno, o ex-Barcelona, Arsenal e Manchester United já entrou naquela fase da carreira em que só assina contratos anuais. Por isso, toda hora é hora para negociar seu futuro. Atualmente, Alexis é um reserva não tão utilizado assim na Inter (soma 30 minutos de futebol nas últimas dez rodadas do Italiano), o que reduz drasticamente suas chances de continuar em Milão na próxima temporada. Nos últimos dias, o atacante passou a ser citado como possível reforço do Grupo City para o Bahia.