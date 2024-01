KYLIAN MBAPPÉ

Atacante, 25 anos

Francês, Paris Saint-Germain (FRA)

Imagem: Getty Images

Um dos protagonistas do futebol mundial na atualidade, o astro deve protagonizar nos próximos meses novos capítulos da sua já clássica e desgastante novela "renova contrato com o PSG ou vai embora da França?". Desta vez, além do Real Madrid, um clube "eternamente" interessado em contratá-lo, o Liverpool também decidiu entrar na corrida com desfecho mais aguardado do Mercado da Bola.

ÁNGEL DI MARÍA

Meia, 35 anos

Argentino, Benfica (POR)

Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Campeão mundial com a seleção argentina no Qatar-2022, o argentino vem tendo um desempenho bem interessante no seu primeiro ano como jogador do Benfica e já marcou nove gols em 2023/24. Como ainda tem se mostrado bem útil no primeiro escalão da Europa, não é difícil imaginar que Di María acabe permanecendo em Portugal na próxima temporada. Mesmo assim, Grêmio e Rosario Central, clube formador do jogador, têm se movimentado para tentar atrai-lo de volta à América do Sul.