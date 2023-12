FLUMINENSE (BRA)

Imagem: Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images

O representante da América do Sul nesta edição do Mundial também é um vencedor da Copa Rio. A equipe carioca foi campeã do segundo ano do torneio, 1952, em que desbancou Sporting, Austria Vienna, Peñarol, Grasshopper e Saarbrücken (entre outros). No entanto, o estardalhaço feito pelo Fluminense em relação a essa conquista é bem menor que o do Palmeiras. O time das Laranjeiras até tem a inscrição "Campeão Mundial 1952" pintada no seu estádio, mas nunca afirmou que obteve reconhecimento da Fifa sobre esse título -enviou um dossiê à entidade solicitando a chancela do título em 2016 e ainda aguarda resposta.

ARSENAL (ING)

Imagem: Ian Kington/AFP

Líderes do Campeonato Inglês, os "Gunners" estão recuperando seu espaço na lista de maiores potências do futebol mundial. Mas, apesar de terem integrado esse clube em boa parte da sua história, os londrinos jamais tiveram a chance de brigar pelo posto de "número um do planeta". Afinal, nem a Liga dos Campeões da Europa eles ganharam. O Arsenal alcançou a final do torneio continental em 2006, mas parou no Barcelona de um herói improvável, o lateral direito brasileiro Belletti, autor do gol que definiu a vitória de virada dos catalães (2 a 1).