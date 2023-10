Depois de recusar uma proposta de US$ 8,5 milhões (R$ 42,9 milhões) feita pelo Palmeiras por Aníbal Moreno na janela de transferências do meio do ano, o Racing está prestes a acertar a venda do volante ao clube brasileiro por um valor mais baixo.

A oferta alviverde para adquirir os 80% dos direitos econômicos pertencentes ao time argentino e poder contar com o jogador de 24 anos a partir de janeiro é de US$ 7 milhões (R$ 35,3 milhões), com direito a bonificação de mais US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) por objetivos alcançados.

Apesar da proposta mais baixa do que a apresentada há poucos meses, fontes ligadas ao Racing afirmaram ao "Blog do Rafael Reis" que desta vez é bem provável que o negócio seja concretizado e ainda explicaram as razões que levaram a essa mudança de comportamento do time argentino.