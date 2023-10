Ronald Araújo fala português com total desenvoltura, costuma ouvir samba e sertanejo enquanto dirige e, sempre que tem um tempinho sobrando, assiste a partidas do Campeonato Brasileiro.

Mas, ao contrário de tantos atletas das seleções sul-americanas que conheceram a cultura do país pentacampeão mundial enquanto atuavam por aqui ou pela convivência com brasileiros em clubes europeus, o zagueiro do Barcelona é assim desde o berço.

Um dos principais nomes do renovado time do Uruguai que recebe o Brasil hoje, a partir das 21h (de Brasília), em Montevidéu, o defensor de 24 anos poderia tranquilamente estar do outro lado do campo no confronto válido pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026.