No mesmo período, os zagueiros Bremer (Juventus) e Nino (Fluminense) marcaram cinco vezes cada. Já o volante Casemiro (Manchester United) comemorou tentos próprios em 13 oportunidades.

Mesmo já tendo movimentado 118 milhões de euros (quase R$ 650 milhões) em transferências ao longo da carreira, Matheus Cunha nunca teve uma fase realmente artilheira.

Seu recorde em uma única temporada é de 2017/18, quando disputava o Campeonato Suíço pelo Sion e anotou dez gols. Depois que chegou à elite da Europa, seu melhor desempenho foi de nove tentos pelo RB Leipzig, em 2018/19.

Trajetória na seleção

Uma das principais referências ofensivas da seleção sub-23 na conquista da medalha de ouro dos Jogos de Tóquio-2020 e autor de um gol na final contra a Espanha, Matheus Cunha estreou pela equipe principal do Brasil logo depois da Olimpíada.

Sua primeira partida com a camisa canarinho foi a vitória por 1 a 0 sobre o Chile, no dia de 3 de setembro de 2021. No total, ele participou de seis rodadas das eliminatórias e mais dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo-2022.