O goleiro vinha de uma temporada de rebaixamento no Campeonato Italiano com o modesto Venezia, com direito a dois meses de desemprego e uma lesão no joelho que o deixou quase 90 dias afastado dos gramados.

Só que Romero ganhou vida nova depois que pisou na Bombonera. Com uma média impressionante de pênaltis defendidos (pegou 12 dos 23 que cobraram contra sua meta desde que chegou ao clube), transformou-se em ídolo instantâneo xeneize.

E agora vive a expectativa de não apenas conquistar o título mais importante da sua carreira (pelo menos como titular) como também de ser eleito o grande nome desta edição da Libertadores.

Penta do Brasil?

Boca Juniors e Fluminense decidem a Libertadores-2023 no dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã. Essa será a segunda final do torneio sul-americano disputada na arena carioca desde que a Conmebol passou a adotar o modelo de jogo único para definir o campeão -em 2020, o Palmeiras levou a melhor sobre o Santos.

Caso a taça fique com o "time da casa", esse será o quinto ano consecutivo que um clube brasileiro se consagra como melhor do continente, marca que jamais foi atingida pelo futebol pentacampeão mundial em mais de seis décadas de história da competição