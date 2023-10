Quero ser grande

Magnata do setor de fertilizantes, o russo fez fortuna comprando e vendendo empresas recém-privatizadas durante a queda do comunismo e a dissolução da União Soviética e resolveu investir no futebol, seguindo os passos do seu compatriota Roman Abramovich, que mudou a história do Chelsea.

Entre 2012 e 2014, o Monaco gastou 185,4 milhões de euros (R$ 1 bilhão, na cotação atual) na reformulação do seu elenco, valor superior aos investimentos feitos no mesmo período por City, Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Juventus e Inter de Milão.

A grana pesada levou para o Stade Louis II nomes importantes do cenário internacional da época, como os colombianos James Rodríguez e Radamel Falcao García, o meia português João Moutinho, o atacante búlgaro Dimitar Berbatov, o volante Jérémy Toulalan e o já veterano defensor Éric Abidal.

Com os reforços de peso e muito dinheiro em caixa, o Monaco foi vice-campeão francês em 2013/14 (ficou nove pontos atrás do igualmente bilionário PSG) e planejava dar o próximo passo no seu ambicioso projeto de expansão quando uma crise pessoal do seu dono jogou tudo pelo ralo.

Fim de casamento, fim de sonho

O fim do casamento de 24 anos com Elena Rybolovleva fez o empresário perder boa parte do seu patrimônio, já que a Justiça determinou que sua ex-esposa tinha direito a receber US$ 4,8 bilhões (R$ 24,8 bilhões) no processo de divisão de bens.