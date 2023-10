Quando Almirón opta pelo esquema 4-3-3, o meio-campo costuma ser formado exclusivamente por jogadores que aqui no Brasil seriam chamados de volantes, como Equi Fernández, Pol Fernández e Cristian Medina.

Já quando a opção tática escolhida é o 4-4-2, como foi no primeiro jogo contra o Palmeiras, o trio de meias mais defensivos ganha a companhia de Valentín Barco, esse sim um jogador que exala criatividade, mas cuja posição de origem é a lateral esquerda.

'Palmeiras é Brasil'

Caso o Palmeiras desbanque o Boca e se classifique para a decisão, o título da Libertadores irá para um clube brasileiro pelo quinto ano consecutivo. Essa marca jamais foi atingida pelo futebol pentacampeão mundial em mais de seis décadas de história da competição.

Apesar do domínio recente, construído graças às conquistas do Flamengo (2019 e 2022) e do próprio Palmeiras (2020 e 2021), o Brasil ainda continua atrás da Argentina no ranking de taças levantadas: 25 a 22.

Neste ano, a Libertadores continua adotando o modelo de final em jogo único e com sede pré-definida. A decisão está marcada para o dia 4 de novembro e será jogada no estádio do Maracanã, que já foi palco do jogo do título de 2020.