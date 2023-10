O Palmeiras, por outro lado, tem um trauma histórico com a combinação entre penalidades e a equipe da Bombonera.

O time alviverde já perdeu dois mata-matas para o Boca no "pós-jogo". Em 2000, a derrota foi na final. E, em 2001, na semi. Nas duas ocasiões, assim como na atual temporada, os brasileiros empataram o primeiro jogo fora e tiveram a vantagem não aproveitada de decidir em casa.

'Palmeiras é Brasil'

Caso o Palmeiras desbanque o Boca e se classifique para a decisão, o título da Libertadores irá para um clube brasileiro pelo quinto ano consecutivo, já que a outra semifinal reúne Internacional e Fluminense. Essa marca jamais foi atingida pelo futebol pentacampeão mundial em mais de seis décadas de história da competição.

Apesar do domínio recente, construído graças às conquistas do Flamengo (2019 e 2022) e do próprio Palmeiras (2020 e 2021), o Brasil ainda continua atrás da Argentina no ranking de taças levantadas: 25 a 22.

Neste ano, a Libertadores continua adotando o modelo de final em jogo único e com sede pré-definida. A decisão está marcada para o dia 4 de novembro e será jogada no estádio do Maracanã, que já foi palco do jogo do título de 2020.