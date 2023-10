Ele começou o ano disputando a Copa São Paulo de juniores. Mas, após duas partidas no torneio, foi chamado para reforçar o time adulto nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

Sua estreia no profissional aconteceu no dia 12 de janeiro, quando entrou aos 41 min do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Audax Rio. Doze dias depois, frente ao Bangu, começou como titular e marcou pela primeira vez.

Com esse gol, anotado com 16 anos, seis meses e 20 dias, Lorran tornou-se o jogador mais jovem da história a balançar as redes pelo Fla, quebrando marca que também pertencia a Vinícius Jr.

Após disputar quatro jogos do Estadual, o meia-atacante não foi mais aproveitado no time profissional. Ele chegou a ficar no banco em algumas rodadas do Brasileiro e também na partida de ida da decisão da Copa do Brasil.

Camisa 10 da equipe sub-20 do Fla, Lorran foi titular da seleção brasileira na conquista do Sul-Americano sub-17, no primeiro semestre, e deve ser convocado para o Mundial da categoria, que será disputado em novembro, na Indonésia.