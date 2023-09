VANDERLEI LUXEMBURGO (2000): Demitido da seleção depois da eliminação na Olimpíada de Sydney-2000, Luxa retornou no ano seguinte para o mesmo clube onde trabalhava antes de ser contratado pela CBF. Nessa nova passagem pelo Corinthians, foi campeão paulista.

EMERSON LEÃO (2001): A pouco inspirada passagem do ex-goleiro pela seleção não abriu muitas portas para o treinador, que precisou recomeçar no Juventude meses após ser demitido pela CBF. No ano seguinte, Leão levou o Santos ao título brasileiro, e aí sim recolocou sua carreira em um patamar mais alto.

FELIPÃO (2002): O título da Copa-2002 alavancou o nome de Luiz Felipe Scolari, que conseguiu realizar seu "sonho europeu" ao assinar com a seleção portuguesa. Felipão revolucionou a equipe lusa e a colocou entre as melhores do mundo. Sua passagem foi marcada pelo vice-campeonato da Euro-2004 (como mandante) e pelas semifinais da Copa-2006.

CARLOS ALBERTO PARREIRA (2006): O técnico do tetra continuou no mercado das seleções depois da sua segunda passagem pela seleção. Em 2007, ele assumiu a África do Sul, país anfitrião da Copa seguinte. E, com uma breve pausa no meio do caminho para dirigir o Fluminense, permaneceu no cargo até o Mundial.

DUNGA (2010): Depois de estrear como treinador já na seleção, o capitão do tetra demorou dois anos e meio para assumir pela primeira um clube. Dunga ficou dez meses no comando do Inter e foi campeão gaúcho.

MANO MENEZES (2012): Ficou meio ano desempregado até ser contratado pelo Flamengo, onde fez um dos piores trabalhos da sua carreira. Mano ficou só três meses no Rio, e foi embora deixando um time ameaçado de rebaixamento.