Aquele que era para ser um dos momentos mais positivos da carreira de Lage, um treinador de 47 anos que só tem dois títulos na carreira (um Português e uma Supertaça de Portugal, ambos pelo Benfica), acabou se transformando na fase mais negativa da sua trajetória profissional.

Pela primeira vez desde que começou a dirigir times adultos, em 2018, o técnico emendou quatro derrotas consecutivas. A sequência começou com a eliminação da Copa Sul-Americana (para o Defensa y Justicia), no fim de agosto, e se arrastou aos três compromissos mais recentes na Série A (Flamengo, Atlético-MG e Corinthians).

Antes da série inédita de tropeços, Lage nunca havia perdido mais do que três jogos em sequência. Isso aconteceu em duas oportunidades enquanto dirigia o Wolverhampton na Premier League inglesa, entre 2021 e 2022.

O derretimento da vantagem do Botafogo na ponta do Brasileiro é resultado de um trabalho muito abaixo da expectativa feito por Lage. Com quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas, o sucessor de Luís Castro (hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita) conquistou 42,8% dos pontos que disputou no clube.