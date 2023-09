Ao longo do último ano, nenhum time de futebol do planeta gastou mais dinheiro com contratações do que o Chelsea.

Nas três primeiras janelas de transferências sob administração do bilionário norte-americano Todd Boehly, que comprou o clube do magnata russo Roman Abramovich, os "Blues" torraram 1,07 bilhão de euros (R$ 5,7 bilhões) na aquisição de 28 jogadores para reconstruir seu elenco.

Com um investimento desse porte, completamente fora dos padrões até mesmo do endinheirado futebol europeu, o Chelsea deveria estar na liderança do Campeonato Inglês e ser favorito a todos os títulos da temporada, certo? Mas não é bem isso que está acontecendo.