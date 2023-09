O centroavante uruguaio fez seu único gol com a camisa do Boca logo na segunda partida pelo clube, a vitória por 3 a 1 sobre a Platense, dia 18 de agosto, pela Copa da Liga Argentina.

Desde então, o camisa 10 disputou mais seis partidas e passou em branco em todas elas. No último sábado, não foi poupado no empate por 1 a 1 contra o Lanús. Pelo contrário, foi escalado normalmente como titular e só foi substituído quando faltavam dez minutos para o fim.

'Palmeiras é Brasil'

Caso o Palmeiras desbanque o Boca e se classifique para a decisão, o título da Libertadores irá para um clube brasileiro pelo quinto ano consecutivo, já que a outra semifinal reúne Internacional e Fluminense. Essa marca jamais foi atingida pelo futebol pentacampeão mundial em mais de seis décadas de história da competição.

Apesar do domínio recente, construído graças às conquistas do Flamengo (2019 e 2022) e do próprio Palmeiras (2020 e 2021), o Brasil ainda continua atrás da Argentina no ranking de taças levantadas: 25 a 22.

Neste ano, a Libertadores continua adotando o modelo de final em jogo único e com sede pré-definida. A decisão está marcada para o dia 4 de novembro e será jogada no estádio do Maracanã, que já foi palco do jogo do título de 2020.