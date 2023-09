Entre 2019 e 2020, na primeira (e até agora única) passagem pelo Flamengo, o treinador português tinha um salário anual entre 3 e 3,5 milhões de euros (até R$ 18,4 milhões), ou seja, recebia cerca de um terço dos seus ganhos atuais.

Tite é o favorito

Apesar de a saída de Sampaoli ainda não ter sido oficializada, é consenso na Gávea que o argentino não será o técnico da equipe na próxima temporada, ainda mais depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil.

O favorito para assumir o cargo é Tite, ex-comandante da seleção brasileira, que está sem trabalhar desde o fim da Copa do Mundo do Qatar-2022, em dezembro passado.

Originalmente, o treinador tinha como objetivo dirigir um time na Europa. No entanto, a falta de convites interessantes no Velho Continente (teve só uma sondagem do Olympiacos) o fez voltar a considerar a possibilidade de continuar com a carreira no futebol nacional.

Qual será o futuro de Jorge Jesus?

Mesmo na vice-liderança do Campeonato Saudita (tem um ponto a menos que o Al-Ittihad), Jesus não vive uma situação confortável no Al-Hilal. O português tem sido muito cobrado por não conseguir fazer o elenco estrelado do clube praticar o futebol vistoso compatível com o investimento de 353,1 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) feito para a chegada de reforços do porte de Neymar, Rúben Neves e Sergej Milinkovic-Savic.