Mas a diminuição do êxodo também é resultado de um fortalecimento econômico do futebol nacional. Ao contrário do que acontecia até pouco tempo atrás, já não vale mais a pena para jogadores de times de ponta do Brasil ir embora para jogar em equipes de médio porte de França, Alemanha, Espanha e Itália.

Com o aumento dos salários pagos por aqui e também com os clubes menos dependentes dos valores arrecadados com transferências para o exterior, esse tipo de comércio continua acontecendo quase que exclusivamente com a Inglaterra, dona da liga nacional mais rica do planeta.

No cenário atual, para times de outros países contratarem jogadores de ponta do futebol local, é preciso ser um Barcelona, Real Madrid ou Paris Saint-Germain da vida. E isso também ajuda a diminuir o número de brasileiros espalhados pela Europa.

Brasileiros nas 5 principais ligas da Europa

2023/24 - 92 jogadores

2022/23 - 113 jogadores

2021/22 - 109 jogadores

2020/21 - 119 jogadores

2019/20 - 126 jogadores

2018/19 - 121 jogadores

2017/18 - 118 jogadores

2016/17 - 122 jogadores

2015/16 - 126 jogadores

2014/15 - 111 jogadores

2013/14 - 122 jogadores

2012/13 - 134 jogadores

2011/12 - 117 jogadores

2010/11 - 123 jogadores

2009/10 - 131 jogadores

2008/09 - 153 jogadores

2007/08 - 157 jogadores

2006/07 - 136 jogadores

2005/06 - 133 jogadores

2004/05 - 111 jogadores

2003/04 - 112 jogadores

2002/03 - 102 jogadores

2001/02 - 98 jogadores

2000/01 - 81 jogadores