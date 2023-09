Em apenas dois meses, Lionel Messi conseguiu fazer o Inter Miami deixar o posto de pior time da MLS (Major League Soccer) nesta temporada para se transformar na equipe de melhor desempenho do futebol dos Estados Unidos.

Desde que o camisa 10 estreou com o uniforme rosa, no dia 21 de julho, o clube da Flórida conquistou 73,8% dos pontos colocados em jogo. Foram nove vitórias, quatro empates e uma derrota, na soma de todas as competições disputadas.

Nenhuma outra das 28 franquias inscritas na edição 2023 da MLS obteve um aproveitamento tão alto no período. Quem mais se aproxima do desempenho do time do ex-Barcelona e Paris Saint-Germain é o Columbus Crew, com 70,4%.