Na quinta-feira, durante o empate por 1 a 1 com o Dhamk, torcedores se irritaram com a performance da equipe e chegaram a vaiar o técnico Jorge Jesus, algo que não é muito comum no Oriente Médio.

Contratado há menos de três meses, o ex-comandante do Flamengo está cada vez mais pressionado no cargo e corre risco de ser demitido já nos próximos dias.

A avaliação da diretoria do Al-Hilal é que o treinador português não conseguiu fazer com que o elenco estrelado do clube praticasse o futebol vistoso compatível com o investimento de 353,1 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) feito para a chegada de reforços do porte de Neymar, Rúben Neves e Sergej Milinkovic-Savic.

O camisa 10 brasileiro e seus companheiros de time voltam a campo na segunda-feira, contra o Al-Jabalain, pela primeira rodada da Copa do Rei. No Saudita, o próximo compromisso é a partida contra o Al-Shabab, na sexta.