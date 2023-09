Nos seus dois anos mais produtivos pelo Flamengo (2019 e 2021), Gabigol ostentou uma frequência superior a 0,70 gol por jogo. Mesmo na temporada passada, quando já foi mais econômico, ele marcou em média 0,46 vez por partida em que foi escalado.

A última vez em que o atacante encontrou tantas dificuldades para balançar as redes adversárias foi quando tentou a sorte (e se deu mal) na Europa. Na Inter de Milão, o brasileiro fez um gol em dez partidas. E, no Benfica, marcou uma vez em cinco jogos.

A queda no poder de fogo de Gabigol já começou a lhe custar o posto de jogador incontestável no sistema ofensivo do Flamengo.

Três semanas atrás, o atacante ficou no banco no clássico contra o Botafogo, algo que até pouco tempo parecia impossível de acontecer. Além disso, o camisa 10 não é mantido em campo até o apito final de uma partida há mais de dois meses -foi substituído (ou expulso) nas últimas seis partidas que disputou.

Hora errada

A final da Copa do Brasil chega no pior momento possível para o Flamengo. Afinal, o time de Gabigol só conseguiu vencer um dos últimos cinco jogos que disputou, contra o Botafogo, no começo do mês, pelo Brasileiro.